Automata (ATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04381072 24J Tinggi $ 0.04552369 Sepanjang Masa $ 2.36 Harga Terendah $ 0.0355274 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) +1.58% Perubahan Harga (7D) -1.70%

Automata (ATA) harga masa nyata ialah $0.04525866. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATA didagangkan antara $ 0.04381072 rendah dan $ 0.04552369 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATA sepanjang masa ialah $ 2.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0355274.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATA telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, +1.58% dalam 24 jam dan -1.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Automata (ATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.61M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.28M Bekalan Peredaran 587.79M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Automata ialah $ 26.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATA ialah 587.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.28M.