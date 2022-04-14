Tokenomik Automatic Treasury Machine (ATM)

Automatic Treasury Machine (ATM) Maklumat

ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.

Laman Web Rasmi:
https://atmsolcoin.com/

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Automatic Treasury Machine (ATM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Tokenomik Automatic Treasury Machine (ATM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Automatic Treasury Machine (ATM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ATM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ATM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ATM, terokai ATM harga langsung token!

