Autonio (NIOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.822057$ 0.822057 $ 0.822057 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.19% Perubahan Harga (7D) +5.19%

Autonio (NIOX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIOX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIOX sepanjang masa ialah $ 0.822057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIOX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autonio (NIOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.48K$ 91.48K $ 91.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.75K$ 177.75K $ 177.75K Bekalan Peredaran 169.84M 169.84M 169.84M Jumlah Bekalan 330,000,000.0 330,000,000.0 330,000,000.0

Had Pasaran semasa Autonio ialah $ 91.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIOX ialah 169.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 330000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.75K.