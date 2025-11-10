Autonoma Network Harga Hari Ini

Harga langsung Autonoma Network (ATNM) hari ini ialah --, dengan 17.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ATNM kepada USD penukaran adalah -- setiap ATNM.

Autonoma Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 85,056, dengan bekalan edaran sebanyak 999.91M ATNM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ATNM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ATNM dipindahkan +3.28% dalam sejam terakhir dan -46.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Autonoma Network (ATNM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.06K$ 85.06K $ 85.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 85.06K$ 85.06K $ 85.06K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,910,083.803207 999,910,083.803207 999,910,083.803207

Had Pasaran semasa Autonoma Network ialah $ 85.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATNM ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999910083.803207. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.06K.