Lagi Mengenai USSD

Maklumat Harga USSD

Kertas putih USSD

Laman Web Rasmi USSD

Tokenomik USSD

Ramalan Harga USSD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Autonomous Secure Dollar Logo

Autonomous Secure Dollar Harga (USSD)

Tidak tersenarai

1 USSD ke USD Harga Langsung:

$1.001
$1.001$1.001
+0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Autonomous Secure Dollar (USSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:40:38 (UTC+8)

Autonomous Secure Dollar (USSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.987121
$ 0.987121$ 0.987121
24J Rendah
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24J Tinggi

$ 0.987121
$ 0.987121$ 0.987121

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 0.645416
$ 0.645416$ 0.645416

+0.43%

+0.15%

+0.97%

+0.97%

Autonomous Secure Dollar (USSD) harga masa nyata ialah $1.001. Sepanjang 24 jam yang lalu, USSD didagangkan antara $ 0.987121 rendah dan $ 1.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USSD sepanjang masa ialah $ 1.092, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.645416.

Dari segi prestasi jangka pendek, USSD telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +0.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autonomous Secure Dollar (USSD) Maklumat Pasaran

$ 71.92K
$ 71.92K$ 71.92K

--
----

$ 71.92K
$ 71.92K$ 71.92K

71.93K
71.93K 71.93K

71,933.869846
71,933.869846 71,933.869846

Had Pasaran semasa Autonomous Secure Dollar ialah $ 71.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USSD ialah 71.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 71933.869846. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.92K.

Autonomous Secure Dollar (USSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Autonomous Secure Dollar kepada USD adalah $ +0.00145133.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Autonomous Secure Dollar kepada USD adalah $ +0.0057150093.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Autonomous Secure Dollar kepada USD adalah $ -0.0010814804.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Autonomous Secure Dollar kepada USD adalah $ +0.0055822205315619.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00145133+0.15%
30 Hari$ +0.0057150093+0.57%
60 Hari$ -0.0010814804-0.10%
90 Hari$ +0.0055822205315619+0.56%

Apakah itu Autonomous Secure Dollar (USSD)

USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Autonomous Secure Dollar (USSD) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Autonomous Secure Dollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Autonomous Secure Dollar (USSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Autonomous Secure Dollar (USSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Autonomous Secure Dollar.

Semak Autonomous Secure Dollar ramalan harga sekarang!

USSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Autonomous Secure Dollar (USSD)

Memahami tokenomik Autonomous Secure Dollar (USSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Autonomous Secure Dollar (USSD)

Berapakah nilai Autonomous Secure Dollar (USSD) hari ini?
Harga langsung USSD dalam USD ialah 1.001 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USSD ke USD?
Harga semasa USSD ke USD ialah $ 1.001. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Autonomous Secure Dollar?
Had pasaran untuk USSD ialah $ 71.92K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USSD?
Bekalan edaran USSD ialah 71.93K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USSD?
USSD mencapai harga ATH sebanyak 1.092 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USSD?
USSD melihat harga ATL sebanyak 0.645416 USD.
Berapakah jumlah dagangan USSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USSDialah -- USD.
Adakah USSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
USSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:40:38 (UTC+8)

Autonomous Secure Dollar (USSD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.