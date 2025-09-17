Autonomous Secure Dollar (USSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.987121 $ 0.987121 $ 0.987121 24J Rendah $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.987121$ 0.987121 $ 0.987121 24J Tinggi $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Sepanjang Masa $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 Harga Terendah $ 0.645416$ 0.645416 $ 0.645416 Perubahan Harga (1J) +0.43% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +0.97%

Autonomous Secure Dollar (USSD) harga masa nyata ialah $1.001. Sepanjang 24 jam yang lalu, USSD didagangkan antara $ 0.987121 rendah dan $ 1.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USSD sepanjang masa ialah $ 1.092, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.645416.

Dari segi prestasi jangka pendek, USSD telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +0.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autonomous Secure Dollar (USSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 71.92K$ 71.92K $ 71.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 71.92K$ 71.92K $ 71.92K Bekalan Peredaran 71.93K 71.93K 71.93K Jumlah Bekalan 71,933.869846 71,933.869846 71,933.869846

Had Pasaran semasa Autonomous Secure Dollar ialah $ 71.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USSD ialah 71.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 71933.869846. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.92K.