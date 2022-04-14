Tokenomik Autonomous Secure Dollar (USSD)

Lihat cerapan utama tentang Autonomous Secure Dollar (USSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.

https://www.ussd.ai/
https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf

Autonomous Secure Dollar (USSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Autonomous Secure Dollar (USSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 71.45K
Jumlah Bekalan:
$ 71.93K
Bekalan Edaran:
$ 71.93K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 71.45K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.092
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.645416
Harga Semasa:
$ 0.993284
Tokenomik Autonomous Secure Dollar (USSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Autonomous Secure Dollar (USSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token USSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token USSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik USSD, terokai USSD harga langsung token!

USSD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju USSD? Halaman ramalan harga USSD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.