Autonomous Virtual Beings (AVB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00100823 $ 0.00100823 $ 0.00100823 24J Rendah $ 0.00120751 $ 0.00120751 $ 0.00120751 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00100823$ 0.00100823 $ 0.00100823 24J Tinggi $ 0.00120751$ 0.00120751 $ 0.00120751 Sepanjang Masa $ 0.077253$ 0.077253 $ 0.077253 Harga Terendah $ 0.00100823$ 0.00100823 $ 0.00100823 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -13.63% Perubahan Harga (7D) -17.21% Perubahan Harga (7D) -17.21%

Autonomous Virtual Beings (AVB) harga masa nyata ialah $0.00101477. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVB didagangkan antara $ 0.00100823 rendah dan $ 0.00120751 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVB sepanjang masa ialah $ 0.077253, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00100823.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVB telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -13.63% dalam 24 jam dan -17.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Autonomous Virtual Beings (AVB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Bekalan Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Jumlah Bekalan 999,933,558.859752 999,933,558.859752 999,933,558.859752

Had Pasaran semasa Autonomous Virtual Beings ialah $ 1.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVB ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999933558.859752. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.