AvaCoach (AVAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01010404$ 0.01010404 $ 0.01010404 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +3.32% Perubahan Harga (7D) +7.80% Perubahan Harga (7D) +7.80%

AvaCoach (AVAC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVAC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVAC sepanjang masa ialah $ 0.01010404, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVAC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +3.32% dalam 24 jam dan +7.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AvaCoach (AVAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 250.93K$ 250.93K $ 250.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 331.80K$ 331.80K $ 331.80K Bekalan Peredaran 756.28M 756.28M 756.28M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AvaCoach ialah $ 250.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVAC ialah 756.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 331.80K.