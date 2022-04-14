Tokenomik AvaCoach (AVAC)
AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach!
AvaCoach (AVAC) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik AvaCoach (AVAC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AvaCoach (AVAC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AVAC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AVAC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AVAC, terokai AVAC harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.