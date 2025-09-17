Avant Staked USD (SAVUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.075 $ 1.075 $ 1.075 24J Rendah $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.075$ 1.075 $ 1.075 24J Tinggi $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Sepanjang Masa $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Harga Terendah $ 0.937701$ 0.937701 $ 0.937701 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +0.27% Perubahan Harga (7D) +0.27%

Avant Staked USD (SAVUSD) harga masa nyata ialah $1.082. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAVUSD didagangkan antara $ 1.075 rendah dan $ 1.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAVUSD sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.937701.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAVUSD telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +0.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avant Staked USD (SAVUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.91M$ 110.91M $ 110.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 110.92M$ 110.92M $ 110.92M Bekalan Peredaran 102.46M 102.46M 102.46M Jumlah Bekalan 102,465,246.4721536 102,465,246.4721536 102,465,246.4721536

Had Pasaran semasa Avant Staked USD ialah $ 110.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAVUSD ialah 102.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 102465246.4721536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.92M.