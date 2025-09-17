Lagi Mengenai SAVUSD

Avant Staked USD Logo

Avant Staked USD Harga (SAVUSD)

Tidak tersenarai

1 SAVUSD ke USD Harga Langsung:

$1.082
$1.082$1.082
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Avant Staked USD (SAVUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:44:54 (UTC+8)

Avant Staked USD (SAVUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.075
$ 1.075$ 1.075
24J Rendah
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24J Tinggi

$ 1.075
$ 1.075$ 1.075

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.937701
$ 0.937701$ 0.937701

+0.01%

+0.04%

+0.27%

+0.27%

Avant Staked USD (SAVUSD) harga masa nyata ialah $1.082. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAVUSD didagangkan antara $ 1.075 rendah dan $ 1.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAVUSD sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.937701.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAVUSD telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +0.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avant Staked USD (SAVUSD) Maklumat Pasaran

$ 110.91M
$ 110.91M$ 110.91M

--
----

$ 110.92M
$ 110.92M$ 110.92M

102.46M
102.46M 102.46M

102,465,246.4721536
102,465,246.4721536 102,465,246.4721536

Had Pasaran semasa Avant Staked USD ialah $ 110.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAVUSD ialah 102.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 102465246.4721536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 110.92M.

Avant Staked USD (SAVUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Avant Staked USD kepada USD adalah $ +0.00044132.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Avant Staked USD kepada USD adalah $ +0.0093360370.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Avant Staked USD kepada USD adalah $ +0.0267840444.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Avant Staked USD kepada USD adalah $ +0.033101518385866.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00044132+0.04%
30 Hari$ +0.0093360370+0.86%
60 Hari$ +0.0267840444+2.48%
90 Hari$ +0.033101518385866+3.16%

Apakah itu Avant Staked USD (SAVUSD)

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Avant Staked USD (SAVUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

Avant Staked USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Avant Staked USD (SAVUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Avant Staked USD (SAVUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avant Staked USD.

Semak Avant Staked USD ramalan harga sekarang!

SAVUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Avant Staked USD (SAVUSD)

Memahami tokenomik Avant Staked USD (SAVUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SAVUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Avant Staked USD (SAVUSD)

Berapakah nilai Avant Staked USD (SAVUSD) hari ini?
Harga langsung SAVUSD dalam USD ialah 1.082 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SAVUSD ke USD?
Harga semasa SAVUSD ke USD ialah $ 1.082. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Avant Staked USD?
Had pasaran untuk SAVUSD ialah $ 110.91M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SAVUSD?
Bekalan edaran SAVUSD ialah 102.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SAVUSD?
SAVUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.11 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SAVUSD?
SAVUSD melihat harga ATL sebanyak 0.937701 USD.
Berapakah jumlah dagangan SAVUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SAVUSDialah -- USD.
Adakah SAVUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SAVUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SAVUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.