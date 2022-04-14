Tokenomik Avant Staked USD (SAVUSD)

Tokenomik Avant Staked USD (SAVUSD)

Lihat cerapan utama tentang Avant Staked USD (SAVUSD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Avant Staked USD (SAVUSD) Maklumat

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.

Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape:

Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities.

Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security.

Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources.

Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Laman Web Rasmi:
https://www.avantprotocol.com/

Avant Staked USD (SAVUSD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Avant Staked USD (SAVUSD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 113.31M
Jumlah Bekalan:
$ 104.59M
Bekalan Edaran:
$ 104.59M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 113.31M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.11
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.937701
Harga Semasa:
$ 1.084
Tokenomik Avant Staked USD (SAVUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Avant Staked USD (SAVUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SAVUSD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SAVUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SAVUSD, terokai SAVUSD harga langsung token!

