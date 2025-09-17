Avant USD (AVUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.992866 $ 0.992866 $ 0.992866 24J Rendah $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.992866$ 0.992866 $ 0.992866 24J Tinggi $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Sepanjang Masa $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Harga Terendah $ 0.967857$ 0.967857 $ 0.967857 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00%

Avant USD (AVUSD) harga masa nyata ialah $0.998384. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVUSD didagangkan antara $ 0.992866 rendah dan $ 1.011 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVUSD sepanjang masa ialah $ 1.013, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.967857.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVUSD telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avant USD (AVUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.28M$ 116.28M $ 116.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.28M$ 116.28M $ 116.28M Bekalan Peredaran 116.47M 116.47M 116.47M Jumlah Bekalan 116,472,724.5657862 116,472,724.5657862 116,472,724.5657862

Had Pasaran semasa Avant USD ialah $ 116.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVUSD ialah 116.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 116472724.5657862. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.28M.