Avarik Saga (AVRK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00179841 $ 0.00179841 $ 0.00179841 24J Rendah $ 0.00179841 $ 0.00179841 $ 0.00179841 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00179841$ 0.00179841 $ 0.00179841 24J Tinggi $ 0.00179841$ 0.00179841 $ 0.00179841 Sepanjang Masa $ 0.173248$ 0.173248 $ 0.173248 Harga Terendah $ 0.00163276$ 0.00163276 $ 0.00163276 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) +5.93% Perubahan Harga (7D) +5.93%

Avarik Saga (AVRK) harga masa nyata ialah $0.00179841. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVRK didagangkan antara $ 0.00179841 rendah dan $ 0.00179841 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVRK sepanjang masa ialah $ 0.173248, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00163276.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVRK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +5.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avarik Saga (AVRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 339.34K$ 339.34K $ 339.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 899.20K$ 899.20K $ 899.20K Bekalan Peredaran 188.69M 188.69M 188.69M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Avarik Saga ialah $ 339.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVRK ialah 188.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 899.20K.