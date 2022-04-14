Tokenomik Avarik Saga (AVRK)
Avarik Saga (AVRK) Maklumat
At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion.
At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.
Avarik Saga (AVRK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Avarik Saga (AVRK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Avarik Saga (AVRK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Avarik Saga (AVRK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AVRK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AVRK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AVRK, terokai AVRK harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.