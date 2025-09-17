Avatly (AVATLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.083384$ 0.083384 $ 0.083384 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.18% Perubahan Harga (7D) +8.18%

Avatly (AVATLY) harga masa nyata ialah $0.00149859. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVATLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVATLY sepanjang masa ialah $ 0.083384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVATLY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avatly (AVATLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.31K$ 97.31K $ 97.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.30K$ 112.30K $ 112.30K Bekalan Peredaran 64.93M 64.93M 64.93M Jumlah Bekalan 74,934,771.0 74,934,771.0 74,934,771.0

Had Pasaran semasa Avatly ialah $ 97.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVATLY ialah 64.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 74934771.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.30K.