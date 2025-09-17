Lagi Mengenai NOCHILL

AVAX HAS NO CHILL Logo

AVAX HAS NO CHILL Harga (NOCHILL)

Tidak tersenarai

1 NOCHILL ke USD Harga Langsung:

$0.00260295
$0.00260295$0.00260295
+0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Carta Harga Langsung
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00256728
$ 0.00256728$ 0.00256728
24J Rendah
$ 0.0026153
$ 0.0026153$ 0.0026153
24J Tinggi

$ 0.00256728
$ 0.00256728$ 0.00256728

$ 0.0026153
$ 0.0026153$ 0.0026153

$ 0.03121838
$ 0.03121838$ 0.03121838

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+0.97%

+19.95%

+19.95%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) harga masa nyata ialah $0.00260282. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOCHILL didagangkan antara $ 0.00256728 rendah dan $ 0.0026153 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOCHILL sepanjang masa ialah $ 0.03121838, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOCHILL telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +19.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Maklumat Pasaran

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

--
----

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

1.55B
1.55B 1.55B

1,550,000,000.0
1,550,000,000.0 1,550,000,000.0

Had Pasaran semasa AVAX HAS NO CHILL ialah $ 4.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOCHILL ialah 1.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1550000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.03M.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AVAX HAS NO CHILL kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AVAX HAS NO CHILL kepada USD adalah $ -0.0001684537.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AVAX HAS NO CHILL kepada USD adalah $ -0.0011661206.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AVAX HAS NO CHILL kepada USD adalah $ -0.002289456466449539.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.97%
30 Hari$ -0.0001684537-6.47%
60 Hari$ -0.0011661206-44.80%
90 Hari$ -0.002289456466449539-46.79%

Apakah itu AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Sumber

Laman Web Rasmi

AVAX HAS NO CHILL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AVAX HAS NO CHILL.

Semak AVAX HAS NO CHILL ramalan harga sekarang!

NOCHILL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Memahami tokenomik AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NOCHILL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Berapakah nilai AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) hari ini?
Harga langsung NOCHILL dalam USD ialah 0.00260282 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NOCHILL ke USD?
Harga semasa NOCHILL ke USD ialah $ 0.00260282. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AVAX HAS NO CHILL?
Had pasaran untuk NOCHILL ialah $ 4.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NOCHILL?
Bekalan edaran NOCHILL ialah 1.55B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NOCHILL?
NOCHILL mencapai harga ATH sebanyak 0.03121838 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NOCHILL?
NOCHILL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NOCHILL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NOCHILLialah -- USD.
Adakah NOCHILL akan naik lebih tinggi tahun ini?
NOCHILL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NOCHILLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.