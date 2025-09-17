AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00256728 $ 0.00256728 $ 0.00256728 24J Rendah $ 0.0026153 $ 0.0026153 $ 0.0026153 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00256728$ 0.00256728 $ 0.00256728 24J Tinggi $ 0.0026153$ 0.0026153 $ 0.0026153 Sepanjang Masa $ 0.03121838$ 0.03121838 $ 0.03121838 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +19.95% Perubahan Harga (7D) +19.95%

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) harga masa nyata ialah $0.00260282. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOCHILL didagangkan antara $ 0.00256728 rendah dan $ 0.0026153 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOCHILL sepanjang masa ialah $ 0.03121838, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOCHILL telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +19.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Bekalan Peredaran 1.55B 1.55B 1.55B Jumlah Bekalan 1,550,000,000.0 1,550,000,000.0 1,550,000,000.0

Had Pasaran semasa AVAX HAS NO CHILL ialah $ 4.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOCHILL ialah 1.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1550000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.03M.