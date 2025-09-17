Avaxtars (AVXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 52.5$ 52.5 $ 52.5 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.07% Perubahan Harga (7D) +7.07%

Avaxtars (AVXT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVXT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVXT sepanjang masa ialah $ 52.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVXT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avaxtars (AVXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.17K$ 20.17K $ 20.17K Bekalan Peredaran 390.72M 390.72M 390.72M Jumlah Bekalan 400,000,001.0 400,000,001.0 400,000,001.0

Had Pasaran semasa Avaxtars ialah $ 19.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVXT ialah 390.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 400000001.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.17K.