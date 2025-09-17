AVC (AVC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01045187$ 0.01045187 $ 0.01045187 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +2.32% Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) +3.15% Perubahan Harga (7D) +3.15%

AVC (AVC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVC sepanjang masa ialah $ 0.01045187, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVC telah berubah sebanyak +2.32% sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan +3.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AVC (AVC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Bekalan Peredaran 3.50B 3.50B 3.50B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AVC ialah $ 1.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVC ialah 3.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.21M.