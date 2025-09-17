Aver AI (AVER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04592821$ 0.04592821 $ 0.04592821 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.38% Perubahan Harga (7D) +6.38%

Aver AI (AVER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVER sepanjang masa ialah $ 0.04592821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aver AI (AVER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.89K$ 14.89K $ 14.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Bekalan Peredaran 97.77M 97.77M 97.77M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Aver AI ialah $ 14.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVER ialah 97.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.23K.