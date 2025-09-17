AVIAN (AVN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00089384$ 0.00089384 $ 0.00089384 Harga Terendah $ 0.0000011$ 0.0000011 $ 0.0000011 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +192.53% Perubahan Harga (7D) +192.53%

AVIAN (AVN) harga masa nyata ialah $0.00000717. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVN sepanjang masa ialah $ 0.00089384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000011.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +192.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AVIAN (AVN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.30K$ 56.30K $ 56.30K Bekalan Peredaran 7.84B 7.84B 7.84B Jumlah Bekalan 7,856,656,285.028646 7,856,656,285.028646 7,856,656,285.028646

Had Pasaran semasa AVIAN ialah $ 56.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVN ialah 7.84B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7856656285.028646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.30K.