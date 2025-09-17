Aviator (AVI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00033145 $ 0.00033145 $ 0.00033145 24J Rendah $ 0.00034379 $ 0.00034379 $ 0.00034379 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00033145$ 0.00033145 $ 0.00033145 24J Tinggi $ 0.00034379$ 0.00034379 $ 0.00034379 Sepanjang Masa $ 0.00741462$ 0.00741462 $ 0.00741462 Harga Terendah $ 0.00003032$ 0.00003032 $ 0.00003032 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -3.29% Perubahan Harga (7D) -0.40% Perubahan Harga (7D) -0.40%

Aviator (AVI) harga masa nyata ialah $0.00033174. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVI didagangkan antara $ 0.00033145 rendah dan $ 0.00034379 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVI sepanjang masa ialah $ 0.00741462, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003032.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVI telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -3.29% dalam 24 jam dan -0.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aviator (AVI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Bekalan Peredaran 6.97B 6.97B 6.97B Jumlah Bekalan 9,243,042,234.996437 9,243,042,234.996437 9,243,042,234.996437

Had Pasaran semasa Aviator ialah $ 2.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVI ialah 6.97B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9243042234.996437. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.07M.