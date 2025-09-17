AVINOC (AVINOC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00660084 24J Tinggi $ 0.00898633 Sepanjang Masa $ 3.29 Harga Terendah $ 0.00002988 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -24.53% Perubahan Harga (7D) -7.32%

AVINOC (AVINOC) harga masa nyata ialah $0.00660157. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVINOC didagangkan antara $ 0.00660084 rendah dan $ 0.00898633 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVINOC sepanjang masa ialah $ 3.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002988.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVINOC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -24.53% dalam 24 jam dan -7.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AVINOC (AVINOC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.10M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.60M Bekalan Peredaran 167.02M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AVINOC ialah $ 1.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVINOC ialah 167.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.60M.