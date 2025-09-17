Avive (AVIVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.148655$ 0.148655 $ 0.148655 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +0.70% Perubahan Harga (7D) +0.70%

Avive (AVIVE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AVIVE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AVIVE sepanjang masa ialah $ 0.148655, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AVIVE telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +0.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avive (AVIVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 178.00K$ 178.00K $ 178.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 573.30K$ 573.30K $ 573.30K Bekalan Peredaran 2.97B 2.97B 2.97B Jumlah Bekalan 9,560,759,190.252672 9,560,759,190.252672 9,560,759,190.252672

Had Pasaran semasa Avive ialah $ 178.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVIVE ialah 2.97B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9560759190.252672. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 573.30K.