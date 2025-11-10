Avo Harga Hari Ini

Harga langsung Avo (AVO) hari ini ialah $ 0.01012667, dengan 0.74% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AVO kepada USD penukaran adalah $ 0.01012667 setiap AVO.

Avo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,119,944, dengan bekalan edaran sebanyak 999.97M AVO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVO didagangkan antara $ 0.00974602 (rendah) dan $ 0.01067836 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02710749, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AVO dipindahkan +0.53% dalam sejam terakhir dan -2.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Avo (AVO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.12M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.12M Bekalan Peredaran 999.97M Jumlah Bekalan 999,969,146.9821339

Had Pasaran semasa Avo ialah $ 10.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AVO ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999969146.9821339. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.12M.