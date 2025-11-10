Avocado DAO Harga Hari Ini

Harga langsung Avocado DAO (AVG) hari ini ialah $ 0.00439281, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AVG kepada USD penukaran adalah $ 0.00439281 setiap AVG.

Avocado DAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 660,525, dengan bekalan edaran sebanyak 150.36M AVG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AVG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.69, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00392663.

Dalam prestasi jangka pendek, AVG dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Avocado DAO (AVG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 660.53K$ 660.53K $ 660.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Bekalan Peredaran 150.36M 150.36M 150.36M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

