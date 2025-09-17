Avocato (ATO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00373376$ 0.00373376 $ 0.00373376 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +11.11% Perubahan Harga (7D) +11.11%

Avocato (ATO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ATO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ATO sepanjang masa ialah $ 0.00373376, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ATO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +11.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avocato (ATO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Bekalan Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Jumlah Bekalan 999,754,773.988049 999,754,773.988049 999,754,773.988049

Had Pasaran semasa Avocato ialah $ 15.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATO ialah 999.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999754773.988049. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.06K.