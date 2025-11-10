Awakeborn Token Harga Hari Ini

Harga langsung Awakeborn Token (AWK) hari ini ialah --, dengan 2.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AWK kepada USD penukaran adalah -- setiap AWK.

Awakeborn Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 244,279, dengan bekalan edaran sebanyak 30.34B AWK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AWK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AWK dipindahkan +1.04% dalam sejam terakhir dan +0.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Awakeborn Token (AWK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 244.28K$ 244.28K $ 244.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 805.12K$ 805.12K $ 805.12K Bekalan Peredaran 30.34B 30.34B 30.34B Jumlah Bekalan 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Had Pasaran semasa Awakeborn Token ialah $ 244.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AWK ialah 30.34B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999973237.3. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 805.12K.