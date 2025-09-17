Lagi Mengenai AFK

Away From Keyboard Logo

Away From Keyboard Harga (AFK)

Tidak tersenarai

1 AFK ke USD Harga Langsung:

$0.00035234
$0.00035234$0.00035234
+5.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Away From Keyboard (AFK) Carta Harga Langsung
Away From Keyboard (AFK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

+5.91%

+29.14%

+29.14%

Away From Keyboard (AFK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AFK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AFK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AFK telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, +5.91% dalam 24 jam dan +29.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Away From Keyboard (AFK) Maklumat Pasaran

$ 261.41K
$ 261.41K$ 261.41K

--
----

$ 261.41K
$ 261.41K$ 261.41K

741.66M
741.66M 741.66M

741,664,653.859415
741,664,653.859415 741,664,653.859415

Had Pasaran semasa Away From Keyboard ialah $ 261.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AFK ialah 741.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 741664653.859415. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 261.41K.

Away From Keyboard (AFK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Away From Keyboard kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Away From Keyboard kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Away From Keyboard kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Away From Keyboard kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.91%
30 Hari$ 0+103.48%
60 Hari$ 0+92.97%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Away From Keyboard (AFK)

Away From Keyboard ($AFK) is a deflationary token on Solana deployed securely via moneyglitch. Every buy/sell/transfer has a 5% tax - 100% of tax is burned from supply permanently. Away From Keyboard ($AFK), a pure tax burn token, offers key advantages over non-deflationary tokens: 1) No reward-based sell pressure, 2) Scarcity increases as supply shrinks, 3) Incentivizes long-term holding, & 4) Your % share of supply grows just by holding. $AFK offers strong deflationary tokenomics backed by a unique brand.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Away From Keyboard (AFK) Sumber

Laman Web Rasmi

Away From Keyboard Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Away From Keyboard (AFK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Away From Keyboard (AFK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Away From Keyboard.

Semak Away From Keyboard ramalan harga sekarang!

AFK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Away From Keyboard (AFK)

Memahami tokenomik Away From Keyboard (AFK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AFK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Away From Keyboard (AFK)

Berapakah nilai Away From Keyboard (AFK) hari ini?
Harga langsung AFK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AFK ke USD?
Harga semasa AFK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Away From Keyboard?
Had pasaran untuk AFK ialah $ 261.41K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AFK?
Bekalan edaran AFK ialah 741.66M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AFK?
AFK mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AFK?
AFK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AFK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AFKialah -- USD.
Adakah AFK akan naik lebih tinggi tahun ini?
AFK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AFKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:41:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.