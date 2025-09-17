Away From Keyboard (AFK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) +0.56% Perubahan Harga (1D) +5.91% Perubahan Harga (7D) +29.14%

Away From Keyboard (AFK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AFK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AFK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AFK telah berubah sebanyak +0.56% sejak sejam yang lalu, +5.91% dalam 24 jam dan +29.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Away From Keyboard (AFK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 261.41K Kelantangan (24J) Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 261.41K Bekalan Peredaran 741.66M Jumlah Bekalan 741,664,653.859415

Had Pasaran semasa Away From Keyboard ialah $ 261.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AFK ialah 741.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 741664653.859415. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 261.41K.