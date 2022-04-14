Tokenomik AwesomeX (AWX)
AwesomeX (AWX) Maklumat
What is AwesomeX? Protocol Overview
AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX.
There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn.
Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX.
This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%)
Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC.
After each 24-hour mint, claim your tokens.
This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week
The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize.
As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created.
The best minting ratio is week 1
The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1
The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX
This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks
AwesomeX (AWX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AwesomeX (AWX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik AwesomeX (AWX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AwesomeX (AWX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AWX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AWX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AWX, terokai AWX harga langsung token!
AWX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju AWX? Halaman ramalan harga AWX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.