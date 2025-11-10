Awoke Harga Hari Ini

Harga langsung Awoke (AWOKE) hari ini ialah $ 0.02217432, dengan 7.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AWOKE kepada USD penukaran adalah $ 0.02217432 setiap AWOKE.

Awoke kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,174, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00K AWOKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AWOKE didagangkan antara $ 0.02064778 (rendah) dan $ 0.02220984 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01883025.

Dalam prestasi jangka pendek, AWOKE dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -7.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Awoke (AWOKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.17K$ 22.17K $ 22.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.17K$ 22.17K $ 22.17K Bekalan Peredaran 1000.00K 1000.00K 1000.00K Jumlah Bekalan 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

Had Pasaran semasa Awoke ialah $ 22.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AWOKE ialah 1000.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997.35332. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.17K.