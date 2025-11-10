BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Awoke langsung hari ini ialah 0.02217432 USD.AWOKE modal pasaran ialah 22,174 USD. Jejaki masa nyata AWOKE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Awoke langsung hari ini ialah 0.02217432 USD.AWOKE modal pasaran ialah 22,174 USD. Jejaki masa nyata AWOKE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai AWOKE

Maklumat Harga AWOKE

Apakah AWOKE

Laman Web Rasmi AWOKE

Tokenomik AWOKE

Ramalan Harga AWOKE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Awoke Logo

Awoke Harga (AWOKE)

Tidak tersenarai

1 AWOKE ke USD Harga Langsung:

$0.02217432
$0.02217432$0.02217432
+7.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Awoke (AWOKE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:51:49 (UTC+8)

Awoke Harga Hari Ini

Harga langsung Awoke (AWOKE) hari ini ialah $ 0.02217432, dengan 7.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AWOKE kepada USD penukaran adalah $ 0.02217432 setiap AWOKE.

Awoke kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,174, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00K AWOKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AWOKE didagangkan antara $ 0.02064778 (rendah) dan $ 0.02220984 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01883025.

Dalam prestasi jangka pendek, AWOKE dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -7.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Awoke (AWOKE) Maklumat Pasaran

$ 22.17K
$ 22.17K$ 22.17K

--
----

$ 22.17K
$ 22.17K$ 22.17K

1000.00K
1000.00K 1000.00K

999,997.35332
999,997.35332 999,997.35332

Had Pasaran semasa Awoke ialah $ 22.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AWOKE ialah 1000.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997.35332. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.17K.

Awoke Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02064778
$ 0.02064778$ 0.02064778
24J Rendah
$ 0.02220984
$ 0.02220984$ 0.02220984
24J Tinggi

$ 0.02064778
$ 0.02064778$ 0.02064778

$ 0.02220984
$ 0.02220984$ 0.02220984

$ 6.33
$ 6.33$ 6.33

$ 0.01883025
$ 0.01883025$ 0.01883025

+0.15%

+7.09%

-7.52%

-7.52%

Awoke (AWOKE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Awoke kepada USD adalah $ +0.00146775.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Awoke kepada USD adalah $ -0.0059020456.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Awoke kepada USD adalah $ -0.0220088330.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Awoke kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00146775+7.09%
30 Hari$ -0.0059020456-26.61%
60 Hari$ -0.0220088330-99.25%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Awoke

Awoke (AWOKE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AWOKE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Awoke (AWOKE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Awoke berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Awoke yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk AWOKE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Awoke Ramalan Harga.

Apakah itu Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Awoke (AWOKE) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Awoke

Berapakah nilai 1 Awoke pada tahun 2030?
Jika Awoke berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Awoke berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:51:49 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Awoke

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04158
$0.04158$0.04158

+107.90%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1184
$0.1184$0.1184

+24.63%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004295
$0.000004295$0.000004295

+65.19%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00407
$0.00407$0.00407

+35.66%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013488
$0.013488$0.013488

+33.22%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000314
$0.00000000000314$0.00000000000314

+33.05%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001850
$0.0000001850$0.0000001850

+42.30%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.