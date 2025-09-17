Axe (AXE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00344956 $ 0.00344956 $ 0.00344956 24J Rendah $ 0.00351881 $ 0.00351881 $ 0.00351881 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00344956$ 0.00344956 $ 0.00344956 24J Tinggi $ 0.00351881$ 0.00351881 $ 0.00351881 Sepanjang Masa $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) +1.16% Perubahan Harga (7D) -21.41% Perubahan Harga (7D) -21.41%

Axe (AXE) harga masa nyata ialah $0.00350412. Sepanjang 24 jam yang lalu, AXE didagangkan antara $ 0.00344956 rendah dan $ 0.00351881 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AXE sepanjang masa ialah $ 2.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AXE telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, +1.16% dalam 24 jam dan -21.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Axe (AXE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.58K$ 25.58K $ 25.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.58K$ 25.58K $ 25.58K Bekalan Peredaran 7.30M 7.30M 7.30M Jumlah Bekalan 7,300,532.0 7,300,532.0 7,300,532.0

Had Pasaran semasa Axe ialah $ 25.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AXE ialah 7.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7300532.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.58K.