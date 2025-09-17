AXEL (AXEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02645169 $ 0.02645169 $ 0.02645169 24J Rendah $ 0.02809204 $ 0.02809204 $ 0.02809204 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02645169$ 0.02645169 $ 0.02645169 24J Tinggi $ 0.02809204$ 0.02809204 $ 0.02809204 Sepanjang Masa $ 0.349088$ 0.349088 $ 0.349088 Harga Terendah $ 0.01534466$ 0.01534466 $ 0.01534466 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) +5.63% Perubahan Harga (7D) -3.63% Perubahan Harga (7D) -3.63%

AXEL (AXEL) harga masa nyata ialah $0.02798334. Sepanjang 24 jam yang lalu, AXEL didagangkan antara $ 0.02645169 rendah dan $ 0.02809204 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AXEL sepanjang masa ialah $ 0.349088, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01534466.

Dari segi prestasi jangka pendek, AXEL telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, +5.63% dalam 24 jam dan -3.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AXEL (AXEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.98M$ 27.98M $ 27.98M Bekalan Peredaran 141.79M 141.79M 141.79M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AXEL ialah $ 3.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AXEL ialah 141.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.98M.