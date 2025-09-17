Axelar (AXL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.311535 $ 0.311535 $ 0.311535 24J Rendah $ 0.324439 $ 0.324439 $ 0.324439 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.311535$ 0.311535 $ 0.311535 24J Tinggi $ 0.324439$ 0.324439 $ 0.324439 Sepanjang Masa $ 2.64$ 2.64 $ 2.64 Harga Terendah $ 0.274681$ 0.274681 $ 0.274681 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +1.84% Perubahan Harga (7D) -0.58% Perubahan Harga (7D) -0.58%

Axelar (AXL) harga masa nyata ialah $0.322845. Sepanjang 24 jam yang lalu, AXL didagangkan antara $ 0.311535 rendah dan $ 0.324439 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AXL sepanjang masa ialah $ 2.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.274681.

Dari segi prestasi jangka pendek, AXL telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.84% dalam 24 jam dan -0.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Axelar (AXL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 334.21M$ 334.21M $ 334.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 391.79M$ 391.79M $ 391.79M Bekalan Peredaran 1.04B 1.04B 1.04B Jumlah Bekalan 1,216,014,124.836782 1,216,014,124.836782 1,216,014,124.836782

Had Pasaran semasa Axelar ialah $ 334.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AXL ialah 1.04B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1216014124.836782. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 391.79M.