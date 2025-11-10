Axelrod by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Axelrod by Virtuals (AXR) hari ini ialah $ 0.01085521, dengan 31.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AXR kepada USD penukaran adalah $ 0.01085521 setiap AXR.

Axelrod by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,970,535, dengan bekalan edaran sebanyak 642.13M AXR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AXR didagangkan antara $ 0.00806077 (rendah) dan $ 0.01091701 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04937155, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00163668.

Dalam prestasi jangka pendek, AXR dipindahkan +2.40% dalam sejam terakhir dan -35.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Axelrod by Virtuals (AXR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Bekalan Peredaran 642.13M 642.13M 642.13M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Axelrod by Virtuals ialah $ 6.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AXR ialah 642.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.86M.