Tokenomik AXI (AXI)

Lihat cerapan utama tentang AXI (AXI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

AXI (AXI) Maklumat

I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL’s clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle?

The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy.

AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve.

Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible.

Laman Web Rasmi:
https://axiai.io/

AXI (AXI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AXI (AXI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 364.36K
$ 364.36K$ 364.36K
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 364.36K
$ 364.36K$ 364.36K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00789819
$ 0.00789819$ 0.00789819
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00013201
$ 0.00013201$ 0.00013201
Harga Semasa:
$ 0.00036399
$ 0.00036399$ 0.00036399

Tokenomik AXI (AXI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AXI (AXI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AXI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AXI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AXI, terokai AXI harga langsung token!

AXI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AXI? Halaman ramalan harga AXI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.