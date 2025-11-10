AXOL Harga Hari Ini

Harga langsung AXOL (AXOL) hari ini ialah $ 0.00076704, dengan 10.98% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AXOL kepada USD penukaran adalah $ 0.00076704 setiap AXOL.

AXOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 767,040, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B AXOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AXOL didagangkan antara $ 0.00065741 (rendah) dan $ 0.00080708 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.079047, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002083.

Dalam prestasi jangka pendek, AXOL dipindahkan -1.27% dalam sejam terakhir dan +24.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AXOL (AXOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 767.04K$ 767.04K $ 767.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 767.04K$ 767.04K $ 767.04K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AXOL ialah $ 767.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AXOL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 767.04K.