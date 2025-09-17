AxonDAO Governance Token (AXGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.07776 24J Tinggi $ 0.112118 Sepanjang Masa $ 0.971095 Harga Terendah $ 0.03650915 Perubahan Harga (1J) -2.20% Perubahan Harga (1D) +13.96% Perubahan Harga (7D) +46.97%

AxonDAO Governance Token (AXGT) harga masa nyata ialah $0.095298. Sepanjang 24 jam yang lalu, AXGT didagangkan antara $ 0.07776 rendah dan $ 0.112118 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AXGT sepanjang masa ialah $ 0.971095, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03650915.

Dari segi prestasi jangka pendek, AXGT telah berubah sebanyak -2.20% sejak sejam yang lalu, +13.96% dalam 24 jam dan +46.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 43.96M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.34M Bekalan Peredaran 461.08M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AxonDAO Governance Token ialah $ 43.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AXGT ialah 461.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.34M.