AxyCoin Harga Hari Ini

Harga langsung AxyCoin (AXYC) hari ini ialah $ 1.47, dengan 2.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AXYC kepada USD penukaran adalah $ 1.47 setiap AXYC.

AxyCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 293,557,890, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M AXYC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AXYC didagangkan antara $ 1.43 (rendah) dan $ 1.47 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.91, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.29.

Dalam prestasi jangka pendek, AXYC dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -3.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AxyCoin (AXYC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 293.56M$ 293.56M $ 293.56M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 293.56M$ 293.56M $ 293.56M Bekalan Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

