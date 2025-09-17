Ayin (AYIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.071785 $ 0.071785 $ 0.071785 24J Rendah $ 0.072545 $ 0.072545 $ 0.072545 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.071785$ 0.071785 $ 0.071785 24J Tinggi $ 0.072545$ 0.072545 $ 0.072545 Sepanjang Masa $ 33.15$ 33.15 $ 33.15 Harga Terendah $ 0.071749$ 0.071749 $ 0.071749 Perubahan Harga (1J) -0.51% Perubahan Harga (1D) -0.52% Perubahan Harga (7D) +0.19% Perubahan Harga (7D) +0.19%

Ayin (AYIN) harga masa nyata ialah $0.071915. Sepanjang 24 jam yang lalu, AYIN didagangkan antara $ 0.071785 rendah dan $ 0.072545 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AYIN sepanjang masa ialah $ 33.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.071749.

Dari segi prestasi jangka pendek, AYIN telah berubah sebanyak -0.51% sejak sejam yang lalu, -0.52% dalam 24 jam dan +0.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ayin (AYIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 122.03K$ 122.03K $ 122.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 122.03K$ 122.03K $ 122.03K Bekalan Peredaran 1.70M 1.70M 1.70M Jumlah Bekalan 1,696,925.694952432 1,696,925.694952432 1,696,925.694952432

Had Pasaran semasa Ayin ialah $ 122.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AYIN ialah 1.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1696925.694952432. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 122.03K.