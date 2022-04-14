Tokenomik Ayin (AYIN)

Tokenomik Ayin (AYIN)

Lihat cerapan utama tentang Ayin (AYIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Ayin (AYIN) Maklumat

What is the project about?

At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading.

What makes your project unique?

AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1.

History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians.

What’s next for your project?

New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon.

What can your token be used for?

Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading.

Laman Web Rasmi:
https://ayin.app
Kertas putih:
https://docs.ayin.app

Ayin (AYIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ayin (AYIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 115.37K
$ 115.37K$ 115.37K
Jumlah Bekalan:
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
Bekalan Edaran:
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 115.37K
$ 115.37K$ 115.37K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 33.15
$ 33.15$ 33.15
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.068043
$ 0.068043$ 0.068043
Harga Semasa:
$ 0.067985
$ 0.067985$ 0.067985

Tokenomik Ayin (AYIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ayin (AYIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AYIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AYIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AYIN, terokai AYIN harga langsung token!

AYIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AYIN? Halaman ramalan harga AYIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.