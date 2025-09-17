Azizi (AZIZI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002308 24J Rendah $ 0.00002308 24J Tinggi $ 0.00002308 Sepanjang Masa $ 0.00024418 Harga Terendah $ 0.00001129 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +8.57%

Azizi (AZIZI) harga masa nyata ialah $0.00002308. Sepanjang 24 jam yang lalu, AZIZI didagangkan antara $ 0.00002308 rendah dan $ 0.00002308 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AZIZI sepanjang masa ialah $ 0.00024418, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001129.

Dari segi prestasi jangka pendek, AZIZI telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +8.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Azizi (AZIZI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.12K Bekalan Peredaran 988.13M Jumlah Bekalan 998,254,113.6049

Had Pasaran semasa Azizi ialah $ 22.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AZIZI ialah 988.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998254113.6049. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.12K.