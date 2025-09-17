Azuki (AZUKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00212723 $ 0.00212723 $ 0.00212723 24J Rendah $ 0.00217799 $ 0.00217799 $ 0.00217799 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00212723$ 0.00212723 $ 0.00212723 24J Tinggi $ 0.00217799$ 0.00217799 $ 0.00217799 Sepanjang Masa $ 7.73$ 7.73 $ 7.73 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -0.86% Perubahan Harga (7D) +13.52% Perubahan Harga (7D) +13.52%

Azuki (AZUKI) harga masa nyata ialah $0.00215894. Sepanjang 24 jam yang lalu, AZUKI didagangkan antara $ 0.00212723 rendah dan $ 0.00217799 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AZUKI sepanjang masa ialah $ 7.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AZUKI telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -0.86% dalam 24 jam dan +13.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Azuki (AZUKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.90K$ 54.90K $ 54.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.56K$ 55.56K $ 55.56K Bekalan Peredaran 25.43M 25.43M 25.43M Jumlah Bekalan 25,734,875.15383184 25,734,875.15383184 25,734,875.15383184

Had Pasaran semasa Azuki ialah $ 54.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AZUKI ialah 25.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25734875.15383184. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.56K.