Apakah itu B Money AKA Brett (BMONEY)

B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai B Money AKA Brett (BMONEY) Berapakah nilai B Money AKA Brett (BMONEY) hari ini? Harga langsung BMONEY dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BMONEY ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa BMONEY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran B Money AKA Brett? Had pasaran untuk BMONEY ialah $ 122.73K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BMONEY? Bekalan edaran BMONEY ialah 958.84M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BMONEY? BMONEY mencapai harga ATH sebanyak 0.00686279 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BMONEY? BMONEY melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BMONEY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BMONEYialah -- USD . Adakah BMONEY akan naik lebih tinggi tahun ini? BMONEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BMONEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

