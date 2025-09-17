Lagi Mengenai DUALCORE

Maklumat Harga DUALCORE

Laman Web Rasmi DUALCORE

Tokenomik DUALCORE

Ramalan Harga DUALCORE

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

b14g dualCORE Logo

b14g dualCORE Harga (DUALCORE)

Tidak tersenarai

1 DUALCORE ke USD Harga Langsung:

$0.523079
$0.523079$0.523079
+2.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
b14g dualCORE (DUALCORE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:18:27 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.504451
$ 0.504451$ 0.504451
24J Rendah
$ 0.525259
$ 0.525259$ 0.525259
24J Tinggi

$ 0.504451
$ 0.504451$ 0.504451

$ 0.525259
$ 0.525259$ 0.525259

$ 0.973789
$ 0.973789$ 0.973789

$ 0.473206
$ 0.473206$ 0.473206

+0.33%

+2.06%

-3.65%

-3.65%

b14g dualCORE (DUALCORE) harga masa nyata ialah $0.523079. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUALCORE didagangkan antara $ 0.504451 rendah dan $ 0.525259 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUALCORE sepanjang masa ialah $ 0.973789, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.473206.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUALCORE telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +2.06% dalam 24 jam dan -3.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

b14g dualCORE (DUALCORE) Maklumat Pasaran

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

--
----

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

12.29M
12.29M 12.29M

12,291,046.0
12,291,046.0 12,291,046.0

Had Pasaran semasa b14g dualCORE ialah $ 6.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUALCORE ialah 12.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12291046.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.42M.

b14g dualCORE (DUALCORE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga b14g dualCORE kepada USD adalah $ +0.01056996.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga b14g dualCORE kepada USD adalah $ -0.0384407095.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga b14g dualCORE kepada USD adalah $ -0.0824197272.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga b14g dualCORE kepada USD adalah $ -0.0899596678281926.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01056996+2.06%
30 Hari$ -0.0384407095-7.34%
60 Hari$ -0.0824197272-15.75%
90 Hari$ -0.0899596678281926-14.67%

Apakah itu b14g dualCORE (DUALCORE)

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

b14g dualCORE (DUALCORE) Sumber

Laman Web Rasmi

b14g dualCORE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai b14g dualCORE (DUALCORE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset b14g dualCORE (DUALCORE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk b14g dualCORE.

Semak b14g dualCORE ramalan harga sekarang!

DUALCORE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik b14g dualCORE (DUALCORE)

Memahami tokenomik b14g dualCORE (DUALCORE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DUALCORE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai b14g dualCORE (DUALCORE)

Berapakah nilai b14g dualCORE (DUALCORE) hari ini?
Harga langsung DUALCORE dalam USD ialah 0.523079 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DUALCORE ke USD?
Harga semasa DUALCORE ke USD ialah $ 0.523079. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran b14g dualCORE?
Had pasaran untuk DUALCORE ialah $ 6.42M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DUALCORE?
Bekalan edaran DUALCORE ialah 12.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DUALCORE?
DUALCORE mencapai harga ATH sebanyak 0.973789 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DUALCORE?
DUALCORE melihat harga ATL sebanyak 0.473206 USD.
Berapakah jumlah dagangan DUALCORE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DUALCOREialah -- USD.
Adakah DUALCORE akan naik lebih tinggi tahun ini?
DUALCORE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DUALCOREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:18:27 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.