b14g dualCORE (DUALCORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.504451 $ 0.504451 $ 0.504451 24J Rendah $ 0.525259 $ 0.525259 $ 0.525259 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.504451$ 0.504451 $ 0.504451 24J Tinggi $ 0.525259$ 0.525259 $ 0.525259 Sepanjang Masa $ 0.973789$ 0.973789 $ 0.973789 Harga Terendah $ 0.473206$ 0.473206 $ 0.473206 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) +2.06% Perubahan Harga (7D) -3.65% Perubahan Harga (7D) -3.65%

b14g dualCORE (DUALCORE) harga masa nyata ialah $0.523079. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUALCORE didagangkan antara $ 0.504451 rendah dan $ 0.525259 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUALCORE sepanjang masa ialah $ 0.973789, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.473206.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUALCORE telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +2.06% dalam 24 jam dan -3.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

b14g dualCORE (DUALCORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Bekalan Peredaran 12.29M 12.29M 12.29M Jumlah Bekalan 12,291,046.0 12,291,046.0 12,291,046.0

Had Pasaran semasa b14g dualCORE ialah $ 6.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUALCORE ialah 12.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12291046.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.42M.