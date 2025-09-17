B20 (B20) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.066225 24J Tinggi $ 0.067723 Sepanjang Masa $ 28.62 Harga Terendah $ 0.01405272 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -0.72% Perubahan Harga (7D) +3.67%

B20 (B20) harga masa nyata ialah $0.067089. Sepanjang 24 jam yang lalu, B20 didagangkan antara $ 0.066225 rendah dan $ 0.067723 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi B20 sepanjang masa ialah $ 28.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01405272.

Dari segi prestasi jangka pendek, B20 telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan +3.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

B20 (B20) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 333.73K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 670.90K Bekalan Peredaran 4.97M Jumlah Bekalan 10,000,000.0

Had Pasaran semasa B20 ialah $ 333.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran B20 ialah 4.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 670.90K.