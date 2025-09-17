Lagi Mengenai B20

B20 Harga (B20)

Tidak tersenarai

1 B20 ke USD Harga Langsung:

$0.067089
$0.067089
-0.70%1D
USD
B20 (B20) Carta Harga Langsung
B20 (B20) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.066225
24J Rendah
$ 0.067723
24J Tinggi

$ 0.066225
$ 0.067723
$ 28.62
$ 0.01405272
-0.47%

-0.72%

+3.67%

+3.67%

B20 (B20) harga masa nyata ialah $0.067089. Sepanjang 24 jam yang lalu, B20 didagangkan antara $ 0.066225 rendah dan $ 0.067723 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi B20 sepanjang masa ialah $ 28.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01405272.

Dari segi prestasi jangka pendek, B20 telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan +3.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

B20 (B20) Maklumat Pasaran

$ 333.73K
--
$ 670.90K
4.97M
10,000,000.0
Had Pasaran semasa B20 ialah $ 333.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran B20 ialah 4.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 670.90K.

B20 (B20) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga B20 kepada USD adalah $ -0.000493057085984.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga B20 kepada USD adalah $ -0.0168763922.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga B20 kepada USD adalah $ -0.0236571311.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga B20 kepada USD adalah $ -0.04344905552436334.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000493057085984-0.72%
30 Hari$ -0.0168763922-25.15%
60 Hari$ -0.0236571311-35.26%
90 Hari$ -0.04344905552436334-39.30%

Apakah itu B20 (B20)

B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault.

B20 (B20) Sumber

B20 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai B20 (B20) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset B20 (B20) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk B20.

Semak B20 ramalan harga sekarang!

B20 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik B20 (B20)

Memahami tokenomik B20 (B20) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token B20 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai B20 (B20)

Berapakah nilai B20 (B20) hari ini?
Harga langsung B20 dalam USD ialah 0.067089 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa B20 ke USD?
Harga semasa B20 ke USD ialah $ 0.067089. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran B20?
Had pasaran untuk B20 ialah $ 333.73K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran B20?
Bekalan edaran B20 ialah 4.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) B20?
B20 mencapai harga ATH sebanyak 28.62 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa B20?
B20 melihat harga ATL sebanyak 0.01405272 USD.
Berapakah jumlah dagangan B20?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk B20ialah -- USD.
Adakah B20 akan naik lebih tinggi tahun ini?
B20 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak B20ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
