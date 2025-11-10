B33 Harga Hari Ini

Harga langsung B33 (B33) hari ini ialah --, dengan 1.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa B33 kepada USD penukaran adalah -- setiap B33.

B33 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,038.1, dengan bekalan edaran sebanyak 332.96M B33. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, B33 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, B33 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

B33 (B33) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Bekalan Peredaran 332.96M 332.96M 332.96M Jumlah Bekalan 332,961,060.240135 332,961,060.240135 332,961,060.240135

Had Pasaran semasa B33 ialah $ 5.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran B33 ialah 332.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 332961060.240135. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.04K.