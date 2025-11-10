Tokenomik B33 (B33)
B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.
Memahami tokenomik B33 (B33) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token B33 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token B33 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
