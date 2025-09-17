BaaSid (BAAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00031302 24J Tinggi $ 0.00033239 Sepanjang Masa $ 0.02764465 Harga Terendah $ 0.00019169 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -1.15% Perubahan Harga (7D) +0.05%

BaaSid (BAAS) harga masa nyata ialah $0.00032794. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAAS didagangkan antara $ 0.00031302 rendah dan $ 0.00033239 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAAS sepanjang masa ialah $ 0.02764465, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00019169.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAAS telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan +0.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BaaSid (BAAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.43M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.28M Bekalan Peredaran 7.40B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BaaSid ialah $ 2.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAAS ialah 7.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.28M.