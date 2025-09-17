BABA (BABA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01262577$ 0.01262577 $ 0.01262577 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.86% Perubahan Harga (1D) -0.78% Perubahan Harga (7D) +16.53% Perubahan Harga (7D) +16.53%

BABA (BABA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BABA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BABA sepanjang masa ialah $ 0.01262577, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BABA telah berubah sebanyak -0.86% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan +16.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BABA (BABA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 75.07K$ 75.07K $ 75.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.07K$ 75.07K $ 75.07K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,886,672.615301 999,886,672.615301 999,886,672.615301

Had Pasaran semasa BABA ialah $ 75.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABA ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999886672.615301. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.07K.