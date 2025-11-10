Baby Aster Harga Hari Ini

Harga langsung Baby Aster (BABYASTER) hari ini ialah --, dengan 1.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BABYASTER kepada USD penukaran adalah -- setiap BABYASTER.

Baby Aster kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,231, dengan bekalan edaran sebanyak 420.00T BABYASTER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BABYASTER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BABYASTER dipindahkan -1.17% dalam sejam terakhir dan -27.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baby Aster (BABYASTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.23K$ 24.23K $ 24.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.23K$ 24.23K $ 24.23K Bekalan Peredaran 420.00T 420.00T 420.00T Jumlah Bekalan 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Baby Aster ialah $ 24.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BABYASTER ialah 420.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.23K.